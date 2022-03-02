民進黨今中執會通過提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁參選連任；備受關注的黃偉哲捲入線民案，黃偉哲會後受訪表示，「我沒有做出賣同志的事情」；在尚未證實前就拿來審判同事，有點怪怪的，何況他加入民進黨30多年來走過的路，足跡是可以被檢驗。

今處理提名案時，並未動用表決；黃偉哲會後受訪指出，感謝中執會通過徵召，爭取連任提名本來就是現任首長會努力去做的，但是中間有些過程他發言完就自請迴避，後面的討論就不了解了。

他提到，但這兩天包括過去學運同志質疑，他很清楚的說明，「我沒有做出賣同志的事情」，40年前他念大學，所碰到一些包括來自情治機關、教官的威脅，許多人都有這樣的經驗，包括威脅或利誘，家人遭到一些騷擾，這些都有，很謝謝今天黨內同志了解過去這段歷史所做的決定。

他說，必須再次聲明，除了感謝，他會更努力把市政做好，必定全力以後，他也在會中承諾，「打贏市長這場選戰，讓市議會議民進黨過半，是我們努力目標」。

由於日前民進黨前祕書長羅文嘉指，自己當初就是被黃偉哲監控的人：被問到是否有和羅文嘉碰面說清楚；他說，現在還沒有，目前為止跟羅文嘉完全沒有碰面，對於羅文嘉的講法，還有去了解過去羅講的部分，跟他們所認知到的事實有段落差外，他們也會努力澄清這部分，且促轉會已經對當初外界的指涉，有做些說明。

黃偉哲說，坦白說，在檔案局封存的資料，他真的不知道內容是什麼，但是相信會有許多情治機關，不管是爭功諉過，或是假造資料等，但他覺得，「在尚未證實前就拿來審判同事，有點怪怪的」。

他表示，何況他加入民進黨30多年來，也沒有違背過黨紀、也沒有離開過民進黨，也沒有違背黨的決議，這30多年來走過的路，足跡是可以被檢驗，至於加入民進黨前的學生時代，這樣被指涉，他也希望能有具體的證據，總之現在民進黨徵召，他很感謝，但目前以市政為重。

是否覺得被冤枉？他說，每個人都有情緒，過去這幾天過去同志的臉書或是所提到的，說他心裡面沒有情緒是假的，蠻難過的，他會努力做好自己的角色。

他表示，因為他陳述完自己立場就迴避，後來中間還有20多分鐘討論，至於過程他就不知道了。