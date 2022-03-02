癌症蟬聯台灣十大死因榜首，不少民眾因憂心西醫帶來副作用，而拒絕手術與化療，反迷信中醫秘方或偏方治療，最終賠上生命。中醫師提醒，中醫作為癌症輔助治療，可以針對病患在化療或是標靶帶來負作用時，透過針刺、藥物調理減緩症狀，讓治療更為完整有效，並非單靠偏方就能治癒。

台北醫學大學附設醫院中醫科主任戴承杰表示，部分早期癌症病患迷信所謂的中醫秘方或偏方治療，誇大西醫的治療副作用，拒絕手術、放療及化療，而最終賠上了自身生命。

戴承杰表示，目前研究指出，治療癌症時配合中醫醫療，對於癌症相關症狀來說是可以緩解的，透過中醫的體質調理，提升患者的生活品質，使病友能進一步順利完成西醫療程。

而癌症患者接受手術、化療、放療及標靶等治療後，常見副作用包含腸胃不適、掉髮、口乾、口腔潰瘍、便秘、腹瀉、體重減輕等，會使患者的生活品質下降，甚至往往放棄，無法完成完整治療。

戴承杰表示，這些副作用在中醫屬於熱、毒等範疇，會導致虛實夾雜、虛瘀夾雜，或其他肝鬱脾虛等症狀，因此治療時可根據西醫目前癌症程度，由中醫師辯證論治下開立處方或施以針刺，可減緩癌症及癌症治療的伴隨症狀，使治療更加完整。

西醫整體治療完畢後，則繼續西醫追蹤，並以中醫治療為主，調理氣 血，以降低復發及減緩癌症治療相關症狀為目標。中醫師戴承杰與長庚體系中醫醫療發展召集人黃澤宏也將在3月6日下午2點在線上開設視訊講座，主題為肺部的保健及肺癌之中西醫整合治療及中醫藥在各種癌症治療的經驗，民眾可透過「瘋中醫 基金會」或「中國醫藥研究發展基金會」網站報名。