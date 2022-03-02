在2月，全球股市都環繞在俄烏戰爭不確定性的陰霾下，目前也還是持續延燒中，不過我們相信在兩國的持續交戰與談判後，隨著時間的推進，利空將會逐漸明朗化。

瑞士宣布加入制裁俄羅斯的行列，被譽為萬年的中立國，也一同參與制裁，製造戰亂是絕對不會被允許並該受到譴責。這段期間也將俄羅斯完全至於孤立的邊緣，在俄羅斯眾多銀行被驅逐出SWIFT系統後，全球金融業也將面臨許多布置於俄羅斯國債的曝險問題，但對於台灣金控業者影響應是相對有限。除了戰爭的影響，大家所關注的三月聯準會的利率決策會議，也是影響股市的一個重要因子，但隨著俄、烏戰事衝擊全球金融市場，反而市場對原本FED一口氣升息兩碼的預期反而機率降低了，若結果也是如此，這有利於短中線行情。

目前處在18619點到17554點的區間盤，在震盪的過程中，投資人將嚴格控管資金部位，遵守紀律操作，逢高檔壓力減碼降檔，逢低檔支撐加碼買進。而加碼的標的又該如何選擇呢?筆者這認為有三種股票值得大家留意，分別是戰爭受惠概念股、高殖利率股、財報優良的股票，下周開始陸續進入二月營收公布的時間以及公布年報的時間，具有以上條件的個股，相對而言，就會有逆勢抗跌、順勢大漲的表現。以下個股值得大家留意：

1.長榮(2603)：高殖利率題材，今年有望配發到18元甚至20以上股利，並公告青標海運連 2 年大方配息，可做為後續長榮董事會決議股利政策的參考方向。

2中砂(1560) :再生晶圓供應商，鑽石碟業務切入台積電高階製程訂單，擠下美商成為台積電3nm鑽石碟最大供應商，法說會宣布今年有望三率三升，且供應台積電3nm鑽石碟市占達70%，後續漲勢可期。

3智原(3035) : IC 設計及矽智財半導體材料，去年第四季營收大幅超過原先預估水準！公司表示，主要就是因為量產（MP）優於預期，推升營收季增率與年增率，而未來MP佔營收比達70％以上將成為常態，終端多智慧物聯網（AIOT）與行業應用，有助產品組合持續優化毛利。

4創惟(6104) : USB Type-C控制IC、Hub控制IC廠商，受惠筆電周邊商品需求的強勁動能，去年營收年增25.93%，公司也預期營收將逐季走強。3/2強攻漲停板，平歷史高價。

5宏達電(2498):公司於本屆MWC(世界通訊大會)上揭示最新元宇宙概念VIVERSE，這是一個身歷其境、擁有無限新體驗的元宇宙世界，由軟硬體和內容組成，為用戶創建更開放的應用。公司也預計在4月發表全球首款「元宇宙手機」。3/2股價在整理過後，強攻漲停。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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