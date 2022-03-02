高雄前鎮區在2020年9月發生偵測到乙烯氣體外洩事件，事後調查發元凶為原住民故事館地下水汙染，事發至今故事館持續封館當中，當地里長薛文龍也表示該空間若是一直閒置著著相當可惜，由於里內沒活動中心，盼能未來能成社區長照空間使用。環保局則說，故事館待抽水完成就能進行結構評估及內部整理恢復正常使用，原民會則說如果地方需要，基於敦親睦鄰，供予空間絕對沒問題。

2020年9月11日前鎮區翠亨北路發生偵測到乙烯外洩，最後查出是跟原住民故事館地下水遭含氯有機物汙染。其實過去故事館經常會辦理各類活動及市集，而乙烯案事發至今故事館仍持續封館當中。當地興邦里里長薛文龍說，由於里內沒有活動中心，因此租下一處「亭仔腳」供給里民做活動使用，希望未來這處空間，有機會讓興邦里長者使用，興邦里約3200多人，長者就有約400多位，平時辦活動都擠在騎樓，風吹日曬確實不方便，才盼未來能活用政府資源。

環保局土水科黃家俊科長表示，前年發生乙烯事件後，列為地下水受汙染限制使用管制區，經過一年多環保局監測地下汙染物，目前地下水監測都侷限在原民館對面綠地下方，原民館地下水都低於管制標準，市府召開相關會議，後續將地下室積水抽除，筏基滲漏修復，就能進行結構評估及內部整理就可正常使用。

詢問高雄市原民會表示，待完成地下室抽水作業，原民會再針對整棟大樓進行可行性評估。主委阿布斯說：「敦親睦鄰是沒問題的！」，故事館每層樓都有功能性，內部空間多，等到故事館開放後會與里長討論，看當地里民需求。