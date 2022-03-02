草莓是高經濟價值的作物，產值高達14億元，農試所長林學詩2日推出花了10年時間育種成功的草莓新品種「台農1號」，香氣濃郁口感佳，且已技轉給育苗場，預估2022年底可在市面上買到。

林學詩指出，「台農1號」，是從現有的「香水」與「豐香」兩種草莓品種進行雜交選育，有「香水」的產量豐、抗病性佳，以及「豐香」的外型美、味道濃郁等的優點。「台農1號」產期早，吃起來果實香氣強、耐儲運，也是製作頂級果醬和精緻糕點的首選材料。

目前台灣草苺全年栽培面積約530公頃，每到冬、春之際，各草莓產區除供應遊客採摘鮮果食用外，果實亦可加工製成果醬、糕點、甜品或酒類等，農試所指出，長期以來草莓栽培多以「桃園1號」（豐香）為主力品種，因氣候變遷問題日益嚴重，致災性暴雨和氣溫急遽變動等極端氣候衝擊下，「豐香」品種逐年弱化且易受病蟲危害。

農試所指出，目前市面上常見的「香水」品種，植株強健、產量高但鮮食風味淡，為改善缺點，因此選取「香水」與「桃園1號」進行雜交授粉，經多年試種觀察和品系選拔，育成出草莓新品種「台農1號」並取得植物品種權。

農試所也針對草莓栽培病蟲害的發生生態與為害特性，結合健康種苗、清園等田間管理與監測，推廣整合性病蟲害管理策略，讓農民掌握適當時機調整防治方法與強度，不須化學藥劑，也能生產安全草莓。

面對船運及進口資材價格節節上升，使栽培成本居高不下，農試所也進一步開發「菇類培植廢棄包應用於設施栽培之技術」，加上獨有的設施草莓養液調配技術，可提高果實品質（包括最適糖酸比、香味和口感）與發揮品種特有風味。

草莓「台農1號」已通過農委會智審會審議，目前公告授權中，有意願種植及推廣的種苗業者、農民團體或法人機構可洽詢。