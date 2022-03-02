香港第五波疫情形勢嚴峻，香港衛生署及醫管局2日舉行疫情記者會，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，截至2日零時，香港新增55353例確診病例，再創疫情以來單日新高。

綜合港媒報導，除了派出醫療專業人員，大陸支援香港抗疫的物資於2日早上經鐵路運往香港。報導指出，該趟列車2日11時從深圳平湖南國家物流樞紐開出，前往香港羅湖站，運行時間約40分鐘。列車裝運連花清瘟膠囊、新冠病毒檢測試劑盒、防護服等疫情防控物資。

香港行政長官林鄭月娥表示，香港目前可從水、陸兩路方面從大陸獲得物資，呼籲市民以平靜的心態對抗疫情，不要誤信謠言，出現恐慌或搶購日用品。針對各界關注的全民核酸檢測，林鄭月娥表示，相信特區政府有足夠的能力，在短時間內多次進行全民檢測，以達到「清零」的效果。

有地方全城禁足或封城，但香港一定不會採取有關做法。全民檢測並不會影響香港作為國際金融中心的運作。但她認為，全民檢測前，必須先仔細規劃，讓整個檢測可徹底、快速、有序及有效地進行。