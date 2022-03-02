移民署於2日舉辦「外來人士在台生活諮詢服務熱線改碼」啟用典禮，原本使用的「0800-024-111」，未來將改成更加易記、便利的「1990」，移民署表示，過度期新舊專線將並用至6月30日，7月1日後將全面改為1990專線，歡迎外國朋友多加利用。

出席典禮的內政部長徐國勇表示，為打造國際化親善環境，政府2005年設置「外來人士在台生活諮詢服務熱線」，號碼為0800-024-111，提供中、英日、越南、印尼、泰國等7種語言，讓外國朋友在台遇到問題時，可撥打專線求助。

諮詢項目包括停居留法令、入出境、通譯協助、社會福利、醫療衛生、稅務、交通等生活問題外，近年因應COVID-19疫情期間，也支援1922防疫專線的入出境諮詢服務，17年來話務量迄今已超過60萬通，是外籍朋友來台最常使用的求助管道。

移民署表示，服務熱線有提供方便的3方通話服務，曾有外國朋友看牙醫時，因語言隔閡無法與醫生溝通，經由客服人員的線上通譯服務，幫助醫生瞭解病患的情況，完成醫療程序，讓外國朋友充分感受到台灣的友善。

徐國勇指出，為方便社會大眾記憶及運用熱線，內政部移民署2021年邀集相關電信業者，研商熱線號碼簡化作業，1990熱線開通後，將提供使用者更簡便的諮詢方式，同時也感謝電信業者配合熱線建置及開通作業。

2日改碼啟用典禮中，也安排負責泰國語的新住民話務人員，分享擔任客服人員及協助新住民的心路歷程，她提到剛來台灣的新住民及外國朋友，可能對文化及環境都很陌生，遇到問題不知如何求助時，歡迎撥打「1990馬上幫您」熱線，話務人員不僅會細心聆聽，更會正確介紹可求助的單位，提供實質協助，讓外國朋友在台生活更加便利。