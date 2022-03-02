隨著俄羅斯與烏克蘭開戰，俄羅斯境內藝術界不乏撻伐者，許多藝術家及藝文機構都發表聲明，呼籲停止敵對行動。同時，隨著歐盟、英國、美國對俄羅斯實施經濟制裁，俄羅斯的拍賣公司也有可能面臨受損害的風險。

俄羅斯車庫當代藝術博物館在開戰後即宣布「停止所有展覽工作，直到正發生在烏克蘭的人類政治悲劇停止」博物館總監安東．貝洛夫也在臉書上簽署了反戰情願書。冰島藝術家拉格納·基亞爾坦松原訂在莫斯科老發電廠新生的「GES-2」藝術中心演出的《聖巴巴拉》也決定喊停。

美國肥皂劇《聖巴巴拉》是前蘇聯解體後俄羅斯播放的第一個西方節目，對很多俄羅斯人而言「聖巴巴拉」這個城市富裕又美麗，是異國情調的象徵，此劇在俄羅斯深入人心，基亞爾坦松在受邀為GES-2創作時，便提出《聖巴巴拉．如何不被殖民化？》探討俄羅斯文化和今日俄羅斯的當代藝術，每日在參觀者前重新拍攝這部肥皂劇，此作品又被他形容為「活的雕塑」，但他在俄烏開戰後表示「這部作品講述在蘇聯之後創建的俄羅斯，但現在它已結束，只剩『成熟的法西斯國家』」。

開戰後烏克蘭也呼籲威尼斯雙年展對俄羅斯實施文化制裁，俄羅斯館的立陶宛策展人瑞牧德斯．馬拉薩斯卡和兩位俄羅斯藝術家亞歷山德拉．蘇卡列娃、基里爾·薩夫琴科夫都宣布要退出參展，作為蘇聯解體前就居住在俄羅斯的立陶宛人，瑞牧德斯．馬拉薩斯卡發聲明表示：「俄羅斯的軍事入侵、對人們生命的侵害，令我無法繼續進行俄羅斯館的工作。這場戰爭，不論是在政治上或情感上，都令人難以忍受。」

俄羅斯零售巨頭水星集團旗下的菲利普斯拍賣公司，首席執行官史蒂芬布魯克斯也在IG上發布聲明指：「我們菲利普斯明確譴責入侵烏克蘭。與藝術界的其他人一樣，我們對該地區正在發生的悲慘事件感到震驚和悲傷。我們呼籲以最強烈的措辭立即停止所有敵對行動。」