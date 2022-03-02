40歲日本男演員綾野剛（あやのごう）才以新作《AVALANCHE 雪崩》交出首集收視率10.3%的成績單，最近卻陷入桃色風波，被復仇系YouTuber東谷義和踢爆曾約女模坂田梨香子壞壞，驚知女方MC來就把她掃地出門，讓不熟路的坂田梨香子翻柵欄離開導致手見血。

日本時尚品牌的前社長東谷義和，因工作關係與演藝圈人士往來密切，但疑遭到背叛，決定開YouTube頻道爆黑料，被封「復仇系YouTuber」。最近他重捶實力派演員綾野剛，批評對方酒品很差，有次半夜打電話約女模坂田梨香子來家裡，一看到女方進門就急著想撲倒，未料坂田梨香子以「今天不行，我生理期來了」拒絕，綾野剛瞬間變臉，怒吼：「沒事就滾」便急著趕人家走。由於當時是深夜，綾野剛本來說要給1萬日幣（約台幣2400元）搭計程車，結果根本食言，坂田梨香子哭著聯絡社長借錢，還因不熟悉大樓出口而迷路，翻柵欄時手因此受傷。現年28歲的坂田梨香子，已於去年3月結婚。

除了綾野剛，東谷義和也爆料男星新田真劍佑跟女星大原櫻子交往時，本來待她為結婚對象而認真付出，未料遭戴綠帽，大原櫻子背著男友與城田優過夜。大原櫻子的工作夥伴得知消息，昨（1日）在推特PO文澄清，表示要對「某YouTuber」提出刑事訴訟，並呼籲外界勿以訛傳訛。

根據日媒《週刊女性》報導，已有大間經紀公司考慮向東谷義和提告，但也有高層下令不須理會，未來會如何發展備受外界關注。

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