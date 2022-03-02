雲林縣北港鎮食物站負責人蔡榮金（見圖）表示萬物齊漲求助者變多，善心人士捐奶粉相助。（張朝欣攝）

「雲林縣聯合慈善健康協進會」今年1月在雲林縣北港鎮設置食物站，發現最近因萬物齊漲，到食物站求助的民眾變多，水林鄉經營嬰幼兒用品的黃鴻祺得知，2日捐贈一批兒童奶粉，他表示兒童奶粉漲價約1至2成，不少年輕父母買不起只好簽帳。希望拋磚引玉，讓更多人一起關心須要幫助的人。

「雲林縣聯合慈善健康協進會」長期關懷弱勢，早期以運送物資到弱勢家庭為主，後來發現贈送的物資並不一定符合需求，因此逐步改為食物銀行，藉由食物站的設立，讓弱勢民眾有如在超商購物般，到食物站自己挑選所需物資。

「雲林縣聯合慈善健康協進會」理事長蔡榮金表示，最近因物價持續上漲，到食物站領取物資的弱勢民眾變多，其中最欠缺的是兒童奶粉，主要是單價較高，對經濟來源不穩定的年輕父母而言，是一筆不小的負擔，另外尿布也很欠缺。

水林鄉經營嬰幼兒用品的黃鴻祺得知食物站的需求，2日捐贈一批兒童奶粉，他表示最近不少年輕父母來店購買奶粉，希望能夠簽帳，等有錢時再慢慢還，為了幫助這些年輕父母，他都同意讓他們簽帳，今年至今已有上萬元的待收帳款。

黃鴻祺說，近2、3年來已累積30餘萬元的待收帳款，有些人真的是生活很困苦，還不出錢來，他也能夠體諒，但有少數人是用騙的，留下電話號碼信誓旦旦說近日就還錢，結果時間一到不見蹤影，電話號碼也是假的，他強調「可以慢慢還，但不要用騙的」。

黃鴻祺指出，為了彌補呆帳損失，他幾乎是全年無休，還好有不少顧客認同他的理念，會特別從外鄉鎮來消費，所以生意還算穩定，不致於經營不下去。