案發當下牙醫正準備騎車去診所。（翻攝中天新聞畫面）

北市文山區1日發生情侶兇殺案，疑似小三的女子持菜刀砍牙醫男友後自戕，牙醫送醫不治。(李文正翻攝)

新北市某牙醫診所負責人呂姓醫師，與小他29歲的曾姓女護士發生婚外情，曾女疑不滿呂男過年陪妻小冷落她，1日下午到呂家理論，憤而持刀刺死呂男。據了解，28歲曾女苦等呂男多年，原本曼妙身材近日發福走樣，談判時呂男維護妻子，慘遭曾女拿出預先準備的料理刀狠刺2刀，左胸主動脈遭刺破慘死。

檢警調查，曾女當天先前往新北市永和買刀，其中1把為菜刀、另1把則為較銳利的料理刀，預藏在背包後才去找男友，行凶時使用的是料理刀，直接刺入對方胸、腹造成嚴重出血致死。

據ETtoday新聞雲報導，4年前曾女24歲時應徵牙助一個禮拜後，就跟呂男發展不倫戀，但呂男並未拋棄家庭，平日都正常回家陪家人，僅週末去找曾女；去年10月呂男曾在同居處遭家暴報警求助，曾女也因此遭新北市家防中心列管輔導；曾女苦等多年得不到名分，原本曼妙身材近日也發福走樣。

1日曾女帶刀在呂家門口等待，午後牙醫出門準備騎車去診所，2人發生激烈爭吵，呂妻因聲音過大，一度下樓查看，呂男叫妻子上樓，不料呂妻剛離開，曾女突然拿刀刺進呂男左胸，造成他傷重不治。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

★請尊重身體自主權！請撥打113、110