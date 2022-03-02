使用碎紙機時不可不慎！新竹縣消防局竹北消防分隊2日接獲東元綜合醫院急診室請求協助「破壞」碎紙機，消防人員到場發現地板上血跡斑斑，碎紙機上還卡著3根手指頭，是23歲男子在碎紙時不留意，把右手送進碎紙機裡。

男子在朋友陪同下，連同碎紙機一起帶到東元醫院急診室就醫，因手指頭卡在碎紙機的轉軸中動彈不得，急診室醫師們試著使用工具將碎紙機拆解卻毫無進展，靈機一動求助「破壞專家」消防隊。

竹北消防分隊小隊長黃健原接獲報案後，立刻和同仁帶著各式破壞器材趕到醫院，最初以砂輪機切割，但碎紙機「無動於衷」，後來觀察機器的整體結構，換以電動油壓撐開器慢慢的將轉軸撐開，使滾輪順勢倒退，結果奏效，順利將「指」、「機」分離。

由於斷指的疼痛是疼痛指數中最高的10分，東元醫院急救醫學教育中心主任簡振宇除了立刻以止血帶止血外，也給予嗎啡減緩患者的痛楚，並緊急聯繫外科醫師輸血準備開刀。

簡振宇表示，患者右手中指、無名指和小指頭的最後一節都已被絞碎，因為斷在很末梢，所以無法接回，只能做修短處置，儘量保留尚存末端功能。

簡振宇指急診過去遇有手或腳甚至是整個身體被捲入機器中的案例，提醒民眾在操作各類機具時一定要按照SOP操作流程並專注以避免類似意外事件發生。