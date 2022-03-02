天氣越來越暖，晚上睡覺最怕蚊子在耳邊嗡嗡叫，整夜打不到蚊子是許多人的夢魘，一名網友PO出美式賣場好市多Costco的伸縮電蚊拍，詢問好用嗎？沒想到釣出一堆過來人狂鑽是「滅蚊神器」，直呼連停在天花板的蚊子都難逃，還有人說曾經靠它一晚狂殺20隻左右！

時序進入春季，隨著氣溫逐漸升高，蚊蟲也將變多，一名網友昨(1日)在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO照表示，在好市多看到一支又大又長的電蚊拍，而且還可以伸縮，覺得好像很厲害，想詢問有沒有人用過，引起網友熱烈討論。

網友PO出好市多的伸縮電蚊拍。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

網友PO出好市多的伸縮電蚊拍，幾乎跟羽毛球拍一樣長。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

網友PO出好市多的超巨電蚊拍，一組售價529元。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

從照片中可見，這支電蚊拍比一般的巨大很多，幾乎跟羽毛球拍一樣長，有5段式伸縮，最長可達88公分，還有加大網面及加密網孔，宣稱可有效攔截小蚊蟲，一組售價529元。

貼文一出引起廣大迴響，不少過人紛紛回應「這個超級好用！超電！停在高處也k得到，曾經一晚殺了20隻左右，神作啊！！」、「這支很好用！充一次電可以撐很久！」、「電蚊拍神器」、「方圓百里的蚊子都打的到」、「蚊子在天花板的高度也電得到」、「比較高的牆角邊邊很有用」。

不過也有網友質疑「做這麼長是順便練羽毛球嗎？」、「蚊子表示：有這麼趕盡殺絕的嗎？」、「這是要拿來電巨大飛蟲嗎」、「如果短的都打不到了，加長也不見得有用」、「抓背喔？」、「不用花錢買這種東西」。