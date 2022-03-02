為地方選戰投下震撼彈！台北市人口流失速度快，去年已下探24年來新低，截至今年2月只剩250萬4957人，除了衝擊直轄市首長配置外，人口流失苦果也反應在市議員選舉上，目前第1選區士林、北投確定減少1席，恐怕連第3選區松山、信義也跟著遭殃。

台北市議會目前總席次為61席行政區議員，加上2席原住民議員。該數字是以2018年人口數基準計算，依據《地方制度法》規範，直轄市區域議員名額計算方式，為總人口扣掉原住民人口後，超過200萬就從55席算起，接著每增加10萬人就增加1席，總席次不得超過62席次。

台北市選委會前年參考2020年人口數據，將總人口數扣掉原住民席次後，約剩下258萬人，因此預計全市將減少1席，其中又以士林、北投區人口下滑比例最快，所以該區今年確定減少1席，如今又出現新變數。

據北市民政局2月初公布的人口數據，目前人口總數為251萬4425人，扣除原住民人口數，早已低於250萬。由於去年平均每月減少5、6000人，民政局原先預估今年5、6月將跌破250萬大關，現在看來恐會提前。

當人口數確定少於250萬，人口下滑速度排名第二的松山、信義區，就會成為下個減少席次的選區。根據人口統計公開資料，松、信區自2019年1月至2022年1月算起，4年來人口已從42萬8746人大幅下滑3萬多人，僅剩39萬8720人。

目前松山、信義區議員席次共計10席，為國民黨5席、民進黨4席及無黨籍1席，今年又逢新人參選爆炸，光是國民黨就有4位新人想挑戰，民眾黨更派出發言人楊寶楨加入戰局，曾經落選的台北市議員林亮君辦公室特助吳崢也將捲土重來，若該區席次再少1席，戰況將更加激烈。

台北市選舉委員會副總幹事余淑​​𡝮回應，依照《公職人員選舉罷免法》第38條第2項規定，最終席次將以選舉投票月、11月26日為基準，回推前6個月的人口數來算，因此真正能確定席次的時間點會落在今年5月，假使人口數回升就不會再掉席次。

對於人口流失原因，民政局人口政策科長吳重信解釋，人口流失速度快原因有二，其一為台北市房價高，導致居住成本倍增，轉而選擇捷運、台鐵路網所及之處買房，其二則是受疫情影響，不少旅外國人2年沒返台而被除籍，去年底至今年1月就少了1.9萬人，其中有1.4萬屬除籍人士，比例相當高。