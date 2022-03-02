俄羅斯侵略烏克蘭以來，戰火造成死傷無數，近日竟有噁男上網意淫烏克蘭女性，冷血噁心言論被烏克蘭媒體、民眾與西方媒體翻譯報導，引爆國際輿論譁然及憤怒。而台灣PTT論壇日前也有一篇鄉民問卦文，被轉到Reddit論壇引發國內外網友狂噓痛罵。不過這篇文被丟到Reddit也被懷疑「動機不單純」，網友質疑有「帶風向」之嫌，指出貓膩：「對岸噁男因為言論被唾棄，現在就出現這篇要拖台灣下水，時間真的很巧」。

這篇PTT八卦版（Gossiping）的問卦文發表時間在2月23日，亦即是俄國對烏正式開戰的前一天，標題：「台男可以開始存錢取(娶)烏克蘭女了嗎？」內文寫道：「到時收留戰爭逃難來台的烏克蘭女生，漂亮、個性又沒台女78，生產又不用月子中心，又能搶救台灣少子化、出生率，到時保證娶烏克蘭女生的，個個2胎以上，台男可以開始存錢娶烏克蘭女了嗎？」不過認識PTT久的人都清楚，這類小白酸文是八卦版日常。

而這篇文當時發出後也引來鄉民一片撻伐，噓文說：「醒了沒」、「臉的問題啦」、「夢裡什麼都有，肥宅去洗洗睡」、「小孩基因被污染到」、「仗打完你都還沒存夠」、「你媽是給了你什麼創傷」、「她們是要逃離災難，不是要進入另一個災難」。儘管噓文者眾，但也有推文稱：「準備接收年輕未婚烏女移民台灣」、「我要烏克蘭正太」。其實這種問卦文在PTT八卦版常見，但被轉到國外版可能又會引起不小風波。

該文後來竟被人翻譯成英文、並轉發到Reddit論壇，有外國網友直呼：「甚至有個關於烏克蘭小男孩的評論……天啊」、「每個國家都有魯蛇，沒有當地女孩想做他們的男朋友，所以變成自卑而仇女的人」，也有台灣網友幫忙解釋緩頰「八卦板早已被許多假帳號滲透，沒有正常人會常常光顧該板，也不能代表台灣的任何事物」。

不過，由於該文卻僅翻譯贊同「噁男觀點」的推文，卻沒翻譯噓文部分，Reddit論壇上就有外國網友質疑在「帶風向」。此事傳回八卦板後，鄉民表示：「這就是事實，還怕人翻喔？」也有網友質疑：「對岸噁男因為言論被唾棄，現在就出現這篇要拖台灣下水，時間真的很巧」。