男星納豆（林郁智）1月24日因頭痛不適，在女友依依（陳依依）陪同下就醫檢查，發現腦壓過高和出血症狀，隨即住院接受手術後休養至今，親友和粉絲都很關切他的身體現況；納豆在大病後手上工作原先都請假到5月，但依依透露目前納豆會以身體健康為考量，有可能下半年才復出，也分享納豆已經能下床走路和吃飯的好消息。

納豆1月24日身體不適，就醫診斷後發現有腦壓過高和出血，在本人和家屬評估後安排引流手術，消息曝光後他的演藝圈好友們和粉絲都很擔憂，而經紀人恩恩也發布聲明，「正在恢復期中，暫不能對外聯繫，也請各位給予納豆休養的空間」；當時女友依依也轉貼聲明，表示「真的非常謝謝大家的關心」。

依依透露納豆恢復狀況不錯，甚至已經能下床走路和吃飯。(圖/ 摘自納豆臉書)

而納豆在手術後仍在醫院休養，外界也很好奇他的現況及何時復工，據《TVBS新聞網》報導，依依在照顧納豆外，還是敬業地上節目錄影工作，她也分享納豆目前已經可以下床吃飯和走路，依依也說自己會陪他運動，恢復狀況很不錯。

另外依依在納豆和工作兩頭忙的狀況下，身形明顯瘦了不少，但她也表示，看到納豆越來越好，心情也輕鬆許多，儘管納豆之後要花很多時間復健，還是女友力十足地說，「我都讓他自己練習，動作慢慢地都沒關係」。