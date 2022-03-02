中斷逾12年的南橫公路，預估今年4月底全線通車，台東縣海端鄉海拔2000公尺的向陽段，1群「蜘蛛人」攀上陡峭山壁進行邊坡穩定工程，正在為南橫通車的後1哩路全力拚搏，工作既繁重又危險，從半空中垂降的繩索，所繫的不但是活生生的生命，更承載著大家對南橫早日通車的期待。

前幾天的寒流，南橫公路海拔2000多公尺的向陽段急凍到零下1度，時而雲霧籠罩，時而下著雨，此時，1群靠著繩索垂懸在陡峭山壁上的無名英雄，為了趕工也為了讓家裡的妻兒溫飽，必須在惡劣的環境中咬牙苦撐，有時還得跳上跳下，工作既繁重又危險，非一般人所能感受，他們被稱為「南橫蜘蛛人」。

工頭林文龍說，南橫東段約有40位蜘蛛人，幾乎都是原住民，他們要把山壁上不穩定的石頭清除，也就是所謂的「刷坡」，施作時還得監看上方是否有落石，然後還要把1捆40公斤的菱形網吊掛至直逼90度的垂直山壁上，接著就是打鋼釘、灌漿、復育植被，其實他們比較像「地質修復工程師」。

他說，南橫公路已經中斷很久了，預計今年4月底通車，讓用路人有有條安全、平穩的路，是工務段、營造廠及蜘蛛人的共同期待，面臨工期壓力，他們賣力趕工，過程中風險相對較高，工務段體恤蜘蛛人，特別要求安全第一，其次是品質，最後才是效率。

長期記錄南橫美麗與哀愁的退休老師洪春景表示，南橫公路於2009年莫拉克颱風後中斷超過12年，復建工程中，東段以142K埡口山莊到大關山的大崩塌最艱難，半空中垂降的繩索，所繫的不但是活生生的蜘蛛人，更承載著大家對南橫早日通車的期待。