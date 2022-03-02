桃園新興高中學測成績表現亮眼，4科59級分有2人、57級分以上有10人、54級分以上有35人。（陳夢茹攝）

學測成績昨日出爐，桃園市新興高中高中部今年學生應試成績亮麗，4科59級分有2人、57級分以上有10人、54級分以上有35人。由於今年數學Ａ難度高，但新興高中數學A仍有4人獲15滿級分，相當優異。

學生游惠晴學測選考4科，國文15級分、英文14級分、數學A15級分、自然15級分，共獲59級分，有感於台灣近幾年資訊、半導體產業發展良好，將以台大電機、資工系為目標。導師林賜欽大讚，游惠晴是相當自律的學生，強調校方對於教學有多年經驗、內容扎實，只要學生願配合校方步調，多數都能獲得自己滿意的成績。

游惠晴從小隨父親派駐大陸，國中回國時選擇就讀新興高中國中部，一路讀到高中，她說，自己從國中起就很喜歡數理科目，讀書的技巧很簡單，主要就是上課認真、大量做題目，最重要的是「規律作息」，即便是大考前也不要熬夜晚睡，還沒看完的部分明天再補看就好。

學生李翊丞學測獲58級分，國文15級分、英文15級分、數學14級分、自然14級分。李翊丞分享讀書撇步，他表示基礎練習一定要扎實，實力需要時間累積堆疊，因此上課一定要認真專心，回去按部就班做好功課，由於自己對高齡化社會下的慢性處方簽、健保制度有興趣，將以台大醫藥系為目標。

導師林惠茹則說，李翊丞不僅成績優異，一直都是班上的第1名，除了課業以外，他也擔任班長、風紀股長等，很願意替班上付出、協助他人，從他身上可以感受到暖心的人格特質，因此她也認為李翊丞很適合往醫科方向努力，期許他往後能幫助到更多人。