自從普丁24日對烏克蘭發動全面入侵如今進入第7天，俄羅斯境內將近50多個城市爆發反戰聲浪，街上湧現抗議人潮，超過7,000名示威者被關押，而且數字將持續攀升。然而，普丁的殺紅眼似乎不分年齡，近日推特上就流傳了許多俄羅斯孩童也遭拘留的影像，面無表情地呆坐在警局，一名母親在外頭視線不敢離開孩子，畫面讓網友看了相當心寒。

外媒指出，俄羅斯法律規定，任何大型集會活動都須持有許可證才能舉行，俄烏戰爭之際，人民未經許可上街參與反戰示威活動已經觸法，視同犯罪。《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，近日有人拍下警方在示威中逮捕了3位俄羅斯孩童，看起來都是小學生，他們就坐在警車後座，手拿寫著「停戰」的標語看板，上頭點綴烏國旗的代表色，看得出來小小年紀也為烏克蘭的際遇挺身而出。

照片可以看到好幾位孩童坐在椅子上，神情呆滯、滿臉通紅彷彿剛經歷了一場混亂場面，一旁還有幾名員警正在辦公。其中影像紀錄了戴著黃色毛帽的女童，似乎是在向外頭的母親求助，哭紅了雙眼，手更時不時透過鐵門窗撫摸著母親，遲遲不敢離開。

#putin police arresting children who protested war in Russia. There is a special place in hell for people like Putin #children #notowar #warprotest #russia pic.twitter.com/RnGfDGB1jG — Defend Ukraine (@down_with_putin) March 2, 2022

儘管克林姆林宮對異議分子採取零容忍的政策，但仍有成千上萬的俄羅斯人齊心站出來聲援烏克蘭。一位反對派官員亞辛(Ilya Yashin)在社交平台分享了孩童被捕的畫面寫下:「克林姆林宮一定會責怪他們的父母…以前我們在學校都被告知『戰爭是最糟糕的』。沒關係!孩子們反對戰爭是再正常不過了。」報導指出，據悉這些孩子們的父母也上了警車，被拘留了一夜才離開。