金融灰色地帶，金管會允試「試踩」，銀行、保險、證券情況大不同。據金管會最新統計，從2019年6月至今，申請試辦案最多的是保險局，共28件，大多是遠距投保、線上理賠等，已有19件獲准試辦、13件成功；其次是銀行局有12件申請試辦，以身份認證居多，有6件試辦業務都已問市。

至於證期局則是一件獲准的試辦案都沒有，先前有二件申請試辦基金贖回款當日直接轉股市投資，結果證交所已直接開放，因此不用試辦撤回，使得證期局從2019年6月至今仍是「掛零」。

金融科技創新目前採「雙軌制」，若是現行法規未開放、破天荒式的創新，或非金融業的金融創新業務，一般是進「監理沙盒」去實驗，因為實驗成功後，可能需要修法才能落地。

但若只是函令解釋、法規灰色地帶，一般是金融業者在現行業務上想突破、創新的部分，多可走「金融試辦」，試辦成功即可獲准問世，或由主管機關發布函令、增加公會自律規範等方式開放，一般不需要修法。2019年6月金管會允許金融試辦，到今年2月已累積有42件申請案，31件獲准試辦，3件自行撤回、1件因牴觸法律未准，7件仍在審查中；31件獲准試辦者，除了10件仍在進行中，21件已成功落地或自行結束，銀行局占8件、保險局13件，銀行局多跟支付、身份認證、設備共用有關；保險局則多是遠距投保、線上申請理賠、跨業投保等。

金融監理沙盒是2018年4月底上路，至今共九件核准案，七件已出沙盒，如小額移工跨境匯款已完成修法，在電支條例中允許有限業務執照、旅行社網站可超連結壽險旅平險投保項目等，但九件進沙盒案中其實有四件都可改走金融試辦，沙盒最後一件核准案是2021年2月26日，至今再無新核准案。

金融試辦案在2019年不到半年就11件申請案，直接超車監理沙盒，目前42件申請案更已是沙盒案的4倍以上，且今年保險局還新增三件金融試辦的申請案，監理沙盒則是已一年沒有任何核准案，也因此金管會今年祭出主題式沙盒，希望增加申請意願。