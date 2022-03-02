烏克蘭危機導致當地製造的汽車零件供應短缺，也使歐洲車廠福斯（VW）和寶馬（BMW）旗下部分廠房生產線被迫停擺或減產，顯示俄羅斯侵烏可能對歐洲經濟造成比預期更大的衝擊。

身為歐洲最大車廠的福斯1日（周二）表示，零件缺貨使得在狼堡（Wolfsburg）主要工廠以及其他德國廠房生產放緩。

另外，寶馬也宣布縮減德國、奧地利和英國的產能，另將暫停俄羅斯產線，停止自俄國出口汽車。寶馬在俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）與該國車廠Avtotor合作組裝汽車。

烏克蘭雖不是汽車產業重鎮，但卻是汽車布線系統的重要供應商。俄國出兵攻打烏克蘭，對於早已陷入晶片短缺困境的汽車業而言，無疑是雪上加霜。

福斯在烏克蘭的供應商Leoni主要生產布線系統和其他電子零件，全球約有10萬員工，廠房位在斯特里（Stryi）以及科羅亞（Kolomyia）。

福斯先前宣布，由於缺乏烏克蘭生產的關鍵零件，本周將暫停德勒斯登與茲威考（Zwickau）的產線，後者為福斯最大的電動車工廠。