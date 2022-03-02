勤業眾信聯合會計師事務所南區稅務部會計師賴永發2日指出，個人及營利事業計算持股比率時，要特別留意除本身之持股外，尚包括透過關係企業及配偶、二親等親屬等關係人之持股，都要合併計算。

房屋、土地價值包括營利事業本身不動產，例如房屋、土地、房屋使用權、預售屋及其坐落基地之價值，及其控制事業之不動產，且價值係以實價衡量。

房地合一2.0生效後，自110年7月1日起交易105年1月1日以後取得之房屋、土地、房屋使用權或預售屋及其坐落基地，均會適用房地合一稅2.0。

其中，依所得稅法第4條之4第3項規定之「一定條件之股份或出資額」交易，應視同房地交易，課徵最高45％之房地合一稅；財政部於今年初分別發布函令，明定個人及營利事業「直接或間接持有國內外營利事業過半數股份或出資額」認定標準。

所謂符合「一定條件之股份或出資額」，指的是同時滿足二項條件。

首先，交易日起算前一年內任一日（交易日起算前一年之期間末日在106年6月30日以前者，以110年7月1日為期間末日），個人及營利事業直、間接持有過半數之國內外營利事業之股份或出資額。

其次，被交易之營利事業股份或出資額之價值50％以上係由境內之房屋、土地所構成。依財政部函令規定，符合「一定條件之股份或出資額」之股份交易所得不適用課徵所得基本稅額，需課徵房地合一稅。

賴永發提醒，個人應特別檢視自110年7月1日後之股權交易案件，包括股份出售、股份交換、股份轉換及以股作價交易等。其持股比例之計算，除留意本人之持股外，尚包括關係企業及配偶、二親等以內親屬之持股合併計算，符合條件之個人，於函令發布前之交易案件，應於110年3月31日前自動補報補繳加計利息，以免被處罰款。