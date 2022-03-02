東吳大學今(2)日與金益世公司簽訂「打造負碳全循環校園-從校園廚餘高值化做起」合作計畫，嘉賓共植負碳全循環之苗。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

校園廚餘變綠金！東吳大學透過產學合作，每天產生的廚餘，經過固態發酵機，短短24小時內就能變成「益菌土」，50公斤的廚餘約可轉換成無臭的5公斤土壤，可用來搶救老樹樹癌，校方更盡社會責任，以此開辦通識課，這套模式不排除未來輸出到農業大國土耳其。

東吳大學今(2)日與金益世公司簽訂「打造負碳全循環校園-從校園廚餘高值化做起」合作計畫，進行產學合作。金益世公司為生物科技製造公司，2019年承建全國首座「高效廚餘處理廠」，並承接操作新竹市的廚餘處理，以不分生熟廚餘方式，藉由微生物之「中溫好氧發酵」處理技術，在24小時內以40到50度的溫度，將廚餘資源化為有機堆肥，並隨時間變化，長出各具功能性的益生菌種，更進一步將有機介質高值化為土壤改良材料。

透過業界的合作，東吳大學將校內廚餘，不分生熟廚餘，藉由微生物之「中溫好氧發酵」處理技術，在24小時內完成發酵，將廚餘資源化為有機堆肥。

東吳大學表示，自110年10月起，每日投入50公斤廚餘，在高效率與高環境標準處理過程中，將廚餘轉化成益菌土，之後施土在校內貧瘠土壤區，減少廚餘對外運送過程產生之二氧化碳排放與土壤化學藥劑施用。

為驗證廚餘益菌堆肥土之有效性，東吳大學理學院微生物學系團隊，同步進行堆肥中益菌抑制壞菌成效檢測，以符合生態式土壤傳染疾病防治方式，防治校園褐根病傳染，取代傳統化學殺菌劑，提升校園內植物抗病力與固碳力。

東吳大學提到，微生物系研究團隊發現，益菌土初期產生大量乳酸菌，抑制其他菌種發展，經過至少28天後，廚餘土中發現放線菌等腐生菌，可以自然分解土壤中受感染之細小木屑，有助病土重生，目前東吳校園也已運用廚餘堆肥土，規畫「健康農場」種植有機蔬食。

東吳大學指出，理學院微生物學系也與金益世公司合作執行科技部產學計畫「廚餘堆肥高值化技術-開發高抗菌胜肽之環境生物製劑」，首次以高效處理廚餘堆肥成品為菌種來源，篩選具有高抗菌能力之潛力菌株，並利用這些菌株開發含抗菌胜肽之環境生物製劑。此製劑施用於土壤後，同時具有生物防治、生物刺激與生物肥料等高效益功能。