日前新北市中和區傳出疑似把貓咪從高處拋落的虐貓案件，新北市議員張志豪今（2）日邀集動保處、中和警分局召開虐貓事件調查小組，要求相關單位找出事件真相、全力緝凶，維護毛小孩的生命權。

張志豪表示，要求動保處與警政單位合作成立專案小組，由動保處羅列案情事件簿，中和分局協助調閱監視器及周遭可疑人士的調查，全力追查兇手並予以法辦，還給遇害的毛小孩一個公道。

張志豪指出，動保處與警政單位已經著手努力調查中，請大家多給動保處和警政單位時間查明真相，並將兇手繩之以法，讓枉死的毛小孩得以安息。

動保處表示，本案虐待動物致死已涉及刑責，案發日當下，動保處即刻與員山派出所聯合查案至今，每日積極與警察查訪住戶、調閱相關監視器畫面，後續亦會透過學術機構釐清死因，動保處一定盡全力偵辦，讓不法虐待人士繩之以法，如有民眾了解本案相關資訊，亦請來電02-29596353由專人24小時接聽，以利即時會同警方偵辦處理。