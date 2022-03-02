材料製造商科思創以實現長期全面循環為公司願景，為了實現此目標，公司希望在其生產、產品和其他所有領域中，長期完全符合循環經濟的理念。實現氣候中和是該道路上的具體措施之一，2021年科思創單位產品溫室氣體排放量比2005年減少了54％，超額完成了先前設定的2025年永續發展目標。

現在科思創又訂定了一個更遠大的目標，集團預計在2035年之前在範圍1和範圍2內實現氣候中和以及淨零排放。作為其階段性目標，公司計畫到2030年將生產中直接產生（範圍1）和外購能源（範圍2）的溫室氣體排放量減少60％至220 萬噸。此外，公司還將進一步降低價值鏈上下游產生的間接溫室氣體排放（範圍3），相關目標計畫最晚於2023年公佈。

為了實現淨零排放，科思創預計到2030年前將累計投入2.5億至6億歐元，同時，能效的提升預計每年可減少5000萬至1億歐元的營運費用。在實現淨零排放的過程中，科思創預計每年還將增加上億歐元的運營費用。

根據公司之前設立的溫室氣體減排目標，目前科思創已經達成了重要的里程碑。透過在所有主要生產基地實施的營運策略，集團提前實現了到2025年將單位產品溫室氣體排放量減半的目標，使科思創在2021年的排放量較2005年的基礎上減少了54％。

新的2035年減排目標中的一個關鍵部分是支持巴黎氣候協定目標的實現，根據該協定，各方將為把全球升溫幅度控制在1.5攝氏度內為努力方向。

科思創將透過三大層面助推實現氣候目標，一、透過改進生產技術，提高能源效率，實現更永續的生產。二、科思創的全球生產基地將逐步轉向使用來自再生能源的電力。三、公司正在研究利用沼氣和綠色天然氣作為能源來生產再生蒸汽，綠氫、綠氨或綠電也可以用作生產蒸汽的能源。

科思創不斷拓展零碳足跡產品組合例如，城市化趨勢下，新建節能建築和改造項目正在全球範圍內催生巨大的MDI需求。由MDI為原材料生產的聚氨酯泡棉，是一種十分高效的保溫絕熱材料，可廣泛應用於建築和冷鏈等領域。日前，科思創推出了零碳足跡MDI，進一步豐富了其零碳足跡產品組合。透過使用聚氨酯保溫絕熱材料，每年可減排約4000萬噸的二氧化碳當量。透過使用基於經ISCC Plus質量平衡認證的有機廢棄物和殘渣的前體材料，這一MDI規格實現了從搖籃到大門生命週期階段的零碳足跡。