世界行動通訊大會（MWC）將於3日閉幕，愛立信與遠傳電信攜手合作，展示全球第一個5G獨立組網多切片測試，這也是台灣領先全球的5G發展。

台灣愛立信總經理周大企表示，隨著5G邁向獨立組網發展，動態的多網路切片選擇技術將賦予服務供應商更靈活的部署彈性，讓服務創新的層次不只在單一裝置，更能從應用程式釋放5G的無限可能。愛立信這次與遠傳電信合作，見證台灣5G發展實力，未來並將繼續與台灣夥伴共同推動產業創新。

愛立信表示，這項解決方案除了能讓5G裝置連上多個客製化網路切片，也能讓電信公司靈活因應需求切割出不同的5G網路服務、強化流量控制，提供客製化的網路服務，例如為大眾提供網路服務的公共行動寬頻網路切片、為遊戲等服務需求打造的網路切片，以及用於企業服務的高安全性切片。

愛立信同時展示該公司最新動態網路切片選擇（Dynamic Network Slice Selection）解決方案，愛立信表示，5G正在推動所有產業的商業模式創新，創新且差異化的服務將是電信商開拓新商機的關鍵。隨著全球5G建設邁向5G獨立組網（SA）架構發展，網路切片已成為提供企業客製化網路服務和使用案例的基本方式，藉以因應垂直領域對於網路的傳輸速度、延遲性或安全性不同程度的需求。

5G生態系中的行動終端設備廠商，也開始在商用智慧手機上開發支援多網路切片的功能。目前讓企業服務在智慧手機上擁有高品質5G網路連線的技術已在發展，接下來消費者個人服務及其他5G裝置的開發應用也將應運而生。

愛立信積極與裝置生態系統合作，在5G網路中導入基於3GPP標準的使用者路由選取策略（URSP UE route selection policy），透過網路切片進行應用流量導向（traffic steering），讓使用者透過單一裝置就能連結多個對應的網路切片，獲得具備服務品質保證的網路服務。

這項突破性的URSP技術測試，由愛立信與台灣的遠傳電信攜手合作，於2021年 11月首次在搭載最新作業系統Android 12的終端裝置上完成獨立組網多切片測試，並於MWC 2022中於愛立信攤位中展出。在MWC展示的端到端網路切片技術，基於5G獨立組網架構，囊括網路、使用者設備和裝置運作系統，並由愛立信無線接取網、雲端原生的核心網路支持。

URSP為愛立信動態網路切片選擇解決方案的主要功能之一，它允許一個裝置同時連結多個網絡切片，並具有流量偵測和導引功能。全新愛立信動態網絡切片選擇解決方案，將導入至5G核心網路產品組合，藉此靈活因應需求切分服務並強化流量控制，進而提升單一裝置的網路體驗品質。

這項解決方案讓企業能夠透過專用的工作設定檔（profile）來為其設備選擇最安全的切片。由於這項功能可透過用戶平面（user plane）卸載來優化網路特性，因此也是有效部署邊緣運算的關鍵。

對於用戶而言，將能分別從為個人和工作設定檔所配置的網絡切片，獲得差異化的網路服務。舉例來說，用戶可以分別使用一個公共行動寬頻的切片、為遊戲等服務打造的切片，以及一個或多個用於工作任務的切片，例如符合視訊會議和協作等企業應用程式高度安全需求的切片。應用程式開發人員則可使用這項技術提高其APP的體驗品質，例如降低延遲性。