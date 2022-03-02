證交所將於本周五（4日）召開上市審議委員會，將審議北極星藥業-KY（6550）股票上市案。

北極星藥業-KY董事長為陳鴻文，資本額71.88億元（含私募普通股30.7億元），申請上市時淨值74.02億元，主要業務為新藥研發製造、生物藥品之委託開發暨生產等。

截至目前為止，北極星藥業-KY仍呈現虧損，稅前純損各為：2018年10.32億元、2019年8.29億元、2020年6.6億元、2021年前三季5.78億元；每股稅後虧損各為3.81元、2.46元、1.01元及0.87元。