財政部台北國稅局表示，110年11-12月期統一發票已於111年1月25日開獎，台北市共開出4張1000萬元特別獎、5張200萬元特獎及14張雲端發票專屬百萬元獎。

該局說明，台北市營業人開立統一發票有23張中100萬元以上大獎，其中22張為雲端發票，為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，自110年7-8月期起，我國增開雲端發票專屬800元獎組數10萬組，再加上100萬元獎30組、2000元獎16000組及500元獎100萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達6億4200萬元。

財政部提醒，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼各種載具索取的雲端發票，可使用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金，只要在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金即可自動匯入指定金融帳戶。

電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用財政部統一發票APP，快速領獎功能兌獎或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。

若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎。