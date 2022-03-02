今年大學學測數學A爆難，嘉華中學仍有12名學生達頂標，4科總成績達57級分以上有2人，接連通過化學奧林匹亞初選及物理奧林匹亞初選的黃挺家力拚以繁星推薦的管道，希望搶進進入理想中的大學。

嘉華中學表示，今年有136名學生應考，4科總成績達57級分以上有2人、達50級分以上有23人，未來可望都錄取國內頂尖大學，雖然今年數學A的難度高，仍有12人達頂標，各科級分達頂標的有國文28人、英文19人、數學B15人、社會22人、自然17人。

黃挺家說，念嘉華6年接受多元的培訓，也閱讀許多科學類課外書籍，高一與同學規畫自主學習微積分，高二參加陽明交大的半導體人才培育計畫，發掘了對半導體的興趣，屢次在數理類科檢定或競賽中奪獎。

黃挺家接連通過化學奧林匹亞初選及物理奧林匹亞初選，他說，希望能以繁星推薦的管道來進入自己心目中理想的大學。

周欣諺提高讀書效率的方法是「做到複習」，她說，複習才能將知識化為己有，加深學習的印象，上了高中後，上課專心聽講，回家確實複習，配合天天閱讀英文雜誌，英文突飛猛進。

郭馥瑄說，她把喜歡與不喜歡的科目交錯安排來念，讓自己不會長時間處於高強度學習模式，就不會有倦怠感，學習效果更好。