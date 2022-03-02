花蓮縣政府舉辦「花蓮好勁，競在洄瀾」體育活動聯合啟動儀式，宣布花蓮今年度主辦將有多項全國賽事，還有單項裁判教練講習活動期程，吸引數萬名選手到花蓮。（王志偉攝）

花蓮縣體育會理事長汪錦德（左）說明，今年爭取舉辦國內外體育賽事，目前已規劃19項全國性賽，連同縣內選拔賽、樂活盃賽事，預計將有逾80場比賽陸續登場。右為花蓮縣政府教育處副處長翁書敏。（王志偉攝）

將運動結合觀光！縣長徐榛蔚今啟動「花蓮好勁，競在洄瀾」儀式，宣告包括花蓮縣長盃、樂活盃及花蓮縣主辦各項全國賽事暨太平洋盃系列賽事等80項體育競賽，今年都會在花蓮盛大展開，藉著各項全國性賽事，帶動花蓮體育運動休閒活動，為地方各項產業注入活水。

在縣府支持下，花蓮縣體育會規畫「花蓮好勁，競在洄瀾」相關運動活動，體育會理事長汪錦德說，今年體育會規畫辦理129項專案活動，有各項全國賽事、樂活盃、縣長盃等，還有單項裁判教練講習活動期程。

汪錦德說，體育會今年還規畫19項大型全國賽事，其中已有9項賽事時間地點都已確定；有知名的2022太魯閣峽谷馬拉松、環花東自行車競賽、太平洋國際龍舟節等賽事，另外，太平洋自行車節、太平洋鐵人三項，總統盃跆拳道等10項討論中，中華民國羽球協會也可望首度移師花蓮舉辦全國性賽事。

徐榛蔚表示，花蓮縣近年在運動賽事上的成績皆有亮眼的表現，並進一步將運動結合觀光，積極爭取辦理各項大型賽事；花蓮去年就舉辦100多場大小賽事，今年也有數十項體育競賽將接連登場，預計將吸引超過數萬名以上國內外運動好手來到花蓮。

徐榛蔚說，除了培養體育選手外，也可讓體育結合觀光，成為一個產業鏈，為地方各項產業挹注活水，歡迎全台各地的朋友到花蓮感受好山、好水、好人情。