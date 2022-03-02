基隆地院致力將法庭打造為無障礙空間，旁聽席增設2個殘障空間。（陳彩玲攝）

基隆地院國民法官法庭內設有輪椅升降機。（陳彩玲攝）

審判活動區後方設有一間評議室，供法官、國民法官討論案件。（陳彩玲攝）

應訊發言台的電腦螢幕改成觸控螢幕，證人可手繪還原案發狀況。（陳彩玲攝）

國民法官法庭增設3支錄影機，分別朝檢察官席、辯護人席、應訊發言台錄音、錄影。（陳彩玲攝）

基隆地方法院將第一法庭重新整建，打造為國民法官法庭，空間可容納數百人。（陳彩玲攝）

國民法官制度將於明年元旦正式施行，為迎接人民坐上法檯、參與審判，基隆地方法院將第一法庭重新整建，打造為國民法官法庭，斥資數百萬，新增多項科技設備，地坪面積約91坪，可容納逾百人。

基隆國民法官法庭起初為禮堂，2014年變更第一法庭，空間面寬14公尺、長度21.6公尺，約91坪，旁聽席可容納149個座位。基隆地院書記官長黃士元表示，為因應國民法官制度，斥資538.7萬元，增添科技設備、重新裝修空間，改造為國民法官法庭，經約3個月工期，於今年1月初完工。

黃士元指出，國民法官法庭新增許多科技設備，其中應訊發言台的電腦螢幕改成觸控螢幕，讓證人作證時，除了口述，也可以透過手繪還原案發狀況，並當場存檔、列印歸為證供；另拆除4台流明度僅3000的投影機，更換為流明度6000以上的雷射投影機，提升畫質。

黃士元說，司法院另外提供「錄影回放系統」，未來開庭時，會有3支攝影機，分別朝檢察官席、辯護人席、應訊發言台錄音、錄影，只要國民法官對證人、辯護人等說詞有疑問時，可以立即調閱影片，重新確認內容，免除不必要的爭議。

除新增科技設備，基隆地院也致力將法庭打造為無障礙空間，不僅旁聽席增設2個殘障空間，供身障者開庭使用，法檯也設有輪椅升降機，未來國民法官若需要，可自行操作。

最後，則是隱藏在法檯後方的評議室，不僅增設席位，更設置液晶螢幕，可隨時調閱卷宗查看。黃士元說，評議室不對外公開，還要與外界隔絕，由於國民法官不適合與當事人接觸，裡頭更設有廁所，一應俱全。