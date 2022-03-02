前任香港大律師公會主席夏博義（Paul Harris）涉嫌違反《香港國安法》，1日上午被警方國安處警誡會面，但沒有被捕。不久後傳出夏博義於當晚前往香港機場，乘搭前往土耳其的航班離港。今日夏博義以簡訊向路透社記者證實他已離開香港，正前往英國探望母親，但未透露其他詳情。

港媒消息指出，夏博義涉嫌違反《香港國安法》，或與他創立的民間團體「香港人權監察」有關，他在警方國安處警誡會面期間，被要求交代涉嫌違反國家安全的行為等。

夏博義由資深大律師李柱銘及駱應淦共同提名，在2021年1月當選大律師公會主席。他上任後言論引起關注，包括他曾抨擊《香港國安法》不符合法治精神，但後來澄清認為香港國安法屬合法及必須，指大多數國家都有訂立維護國家安全的法例，但對個別條文有意見。他並強調自己不是政客，亦不反華。之後他放棄爭取連任，任期於今年1月結束。

夏博義一直活躍於香港人權活動，他於1995年與大律師公會前主席戴啟思、香港大學法律學院教授陳文敏等人成立「香港人權監察」，並成為首任主席。「香港人權監察」成立主要是監察政府的法例、政策和活動，捍衛和促進人權。