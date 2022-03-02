新北擁有全台最多中小企業，新北市長侯友宜表示，為達成安居樂業的市政願景，市府團隊全力招商引資、活化土地利用及扶植青創產業等，更推動6大產業區域，盼提升城市競爭力，讓新北市躍升國際都市，帶動台灣經濟發展。

侯友宜表示，市府推動「招商一條龍」專案起，即透過簡政便民服務解決企業投資障礙，成功吸引美商Google、德商德凱認證、日商大同大隈等國際企業來新北投資，累計逾3200億元，創造近8萬2000個就業機會，更完成1154次國際商談，替新北企業開拓逾80億元商機，新北市正在大幅蛻變。

新北經發局長何怡明表示，市府逐步建構6大產業區域，如運用台北港優勢結合林口與淡水ICT產業發展國際冷鏈物流中心，汐止及瑞芳發展生技資通訊產業，中和、新店以灰磘與寶高產業園區研發資源打造高階醫材、綠能及智慧電動車產業，建立板橋、三蘆及新五泰地區為金融與數位科技重鎮，協助三鶯地區陶瓷工藝AI智能化轉型等，為新北市民打造一個安居樂業的幸福城市。

何宜明說，市府也規畫在寶高園區建立完整智慧電動車供應鏈聚落、新莊Fintech金融科技園區示範場域提供金融、研發、展示及推動中和灰磘成為生醫園區等，引領新北產業創新。

另也整合公私部門資源，預計今年推出製造業數位轉型應用計畫，強化其數位化程度與營運能力，帶動新北產業數位轉型，實現新北2030智慧城市發展目標。