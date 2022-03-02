俄羅斯進攻烏克蘭進入第7天，不過俄軍遭遇烏軍頑強抵抗，遲遲攻不下首都基輔，美國情報指俄羅斯總統普丁為此震怒，莫斯科昨（1）日公布普丁最新照片，有網友認為他看起來狀況不佳，臉色發白、臃腫。

Russia’s President Vladimir Putin looks bloated and ashen in meeting https://t.co/NKCtBrpzPp — Daily Mail Online (@MailOnline) March 1, 2022

外媒引述美國官員指出，美國情資顯示，普丁對於俄軍在烏克蘭陷入苦戰愈來愈感到挫折、憤怒。

俄羅斯總統普丁1日與聖彼得堡首長貝格羅夫（Alexander Beglov）會面，有網友認為他的氣色不佳，臉色蒼白。（圖／美聯社、克里姆林宮）

克里姆林宮1日公布他與聖彼得堡首長貝格羅夫（Alexander Beglov）會面的畫面，照片顯示普丁與貝格羅夫相對而坐，貝格羅夫當時似乎正在說話，身體向前傾，普丁則繃著臉傾聽，眼神直視對方。

有網友覺得普丁神情不對勁，發布推文形容普丁「看起來不太好」，認為他臉色「蒼白、臃腫」。

The Kremlin just posted this pic. Putin does not look well… he’s ashen and bloated. pic.twitter.com/SNdiHjMKzI — AKing 🇺🇸 (@aking4democracy) March 1, 2022

英國《每日郵報》（Daily Mail）更指，俄羅斯入侵烏克蘭所面臨的壓力，對普丁的外表造成影響。

俄羅斯總統普丁1日與聖彼得堡首長貝格羅夫（Alexander Beglov）會面，有網友認為他的氣色不佳，臉色蒼白。（圖／美聯社、克里姆林宮）

在克里姆林宮公布這張照片後，俄軍就傳出轟炸基輔電視塔，至少造成5人喪命。

除了臉色不佳、失去以往霸氣外，普丁昨日與貝格羅夫近距離對坐的形式也引發關注，先前畫面顯示，普丁不論與法國總統馬克宏會面，或是與俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）等人開會時，都隔著一張超長桌。