警方查扣仿冒名牌金飾一批。（警方提供）

警方查扣仿冒名牌金飾一批。（警方提供）

保安警察第二總隊刑事警察大隊接獲報坊間有商家利用網路直播販售仿冒LV、CHANEL、GUCCI、DIOR知名品牌金飾，包括手環、項鍊、耳環等，去年底發動搜索，查扣仿冒名牌金飾826件，侵權市值約1000萬元，依違反商標法將涉案3名女子送辦。

警方表示，3名犯嫌原開設實體店面販售仿冒名牌金飾，因疫情影響，另以網路直播方式銷售仿冒商品，經深入調查，分別向台北地方法院及桃園地方法院聲請搜索票，陸續於台北市及桃園市查獲3名越南籍女子，並查扣仿冒名牌金飾826件，總計侵權市值高達1000萬元。

警方指出，本次查獲的仿冒名牌金飾，都是犯嫌從越南向當地金飾公司報關進口，材質從k金到純金都有，實屬罕見。

3名涉案女子坦承犯案，偵訊後全案依違犯商標法送辦。警方呼籲，民眾選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障，警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。