Sberbank在倫敦掛牌ADR股價慘殺。（翻攝marketwatch網站）

普丁下令開戰烏克蘭，歐美各國對俄羅斯實施金融制裁，已對該國銀行帶來衝擊。俄國最大銀行Sberbank（聯邦儲蓄銀行）周三（2日）自行宣布退出歐洲市場，消息傳出後，Sberbank在倫敦掛牌ADR遭血腥屠殺，慘崩95%，創下史上單日最大跌幅。

Sberbank在網站發表聲明指出，因歐洲分行面臨大量資金異常外流，銀行及分行員工安全遭受威脅，因此決定撤出歐洲市場；不過Sberbank強調，歐洲分行資產仍足夠支付存戶款項。

Sberbank Europe是Sberbank子公司，總部位於奧地利，目前在奧地利、克羅埃西亞、德國和匈牙利等國家營運，截至2020年12月31日，其在歐洲的資產價值為130億歐元。

歐洲央行（ECB）日前警告，俄羅斯入侵烏克蘭遭新一輪制裁，Sberbank Europe位於克羅埃西亞與斯洛維尼亞的分行，因為客戶大量提取存款，「流動性狀況惡化」，面臨倒閉破產命運。