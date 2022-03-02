擺滿公仔與漫畫書，林育聖希望將勝利星村打造成為屏東次文化基地。（林和生攝）

充滿節奏的嘻哈音樂聲從日式眷舍傳出，以次文化為主軸進駐屏東勝利星村的業者，每次派對活動皆吸引不少年輕人參與，愛好塗鴉與街舞的屏東囝仔林育聖成為背後靈魂人物，他期許在國境之南挖掘更多人才，讓街頭文化持續被外界看見。

成長在升學掛帥的年代，林育聖與其他年輕人一樣，深深被漫畫及公仔所吸引，他笑著說，每次偷看漫畫被抓包，常常一箱一箱被丟掉，畢竟長輩都認為這不是正經的閱讀活動。

但深愛次文化的熱情沒被澆熄，大學學得是電影美術，他說，漫畫書中的分鏡、場景與剪輯，成為他在電影學習領域的啟蒙，他也發現，不少北部電影人才都來自屏東，這也讓他燃起回鄉發展念頭。

5年前回到屏東開設工作室，林育聖說，在這科技發達的年代，辦公室不一定要在北部，這也讓他成功於2018年爭取到殺蛇溪旁的牆面成為合法塗鴉區，讓民眾、青年及藝術家們能夠共同妝點社區風貌；勝利星村周遭紅磚牆有著他懷舊復古主題的彩繪；外島小琉球提醒遊客不亂丟垃圾的環保立體作品，同樣出自他手。

如今有機會進駐屏東新興景點勝利星村，與他找個輕易與人群接觸的理念相符，透過手把手教學，讓青年對塗鴉的認識從紙上談兵跳脫到實際演練，親身投入到藝術創作，期望透過嘻哈文化的傳承與青年創造連結，廣羅新世代的意見與想法，注入更多有活力且有底蘊的能量到南台灣。

林育聖說，這個空間是次文化與年輕人交流的場域，自己就當個人才培育推手，藉此讓屏東人了解塗鴉與街舞文化的可能，也讓大家知道升學不再是進入社會的唯一管道。