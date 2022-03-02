烏俄戰火持續延燒，但7天過去俄羅斯仍無法攻下烏克蘭，讓不是軍武專家的精神科醫師潘建志都酸「普丁的戰略怎麼這麼蠢，俄軍實力怎麼這麼差」，並分析這場戰爭「人、時、地」都不對，難怪俄羅斯攻不下烏克蘭，反讓國家陷入困境。

萬芳醫院精神科醫師潘建志在臉書發文表示，自己雖然不是軍武專家，但看著烏俄戰爭持續延燒不禁納悶，「普丁的戰略怎麼這麼蠢，俄軍實力怎麼這麼差」，直言俄羅斯向鳥克蘭開戰「人、時、地」都不對。

關於「人不對」，潘建志解釋，俄羅斯確診新冠肺炎的人數創新高，現在還有1萬2000名孩童住院，這時集結數十萬軍隊和補給移動打仗，根本是火上加油。他說，第一次世界大戰時，死於1918年西班牙大流感的士兵比戰死的還要多，導致最後一戰草草收場，忍不住質疑「普丁沒讀過這段歷史嗎？」

再來「時間不對」，潘建志吐槽「怎麼會有人在冬天的基輔地區開戰」，因為下雪，坦克和軍車行進都會留下清楚軌跡，加上衛星照片和俄羅斯軍人在TikTok發佈的短片，不管是哪個軍方情報單位，都可以掌握到很精細的訊息，直言「俄軍的一舉一動，根本都在別人的眼皮底下」。

最後是「地點不對」，潘建志指出，俄羅斯穿過白俄羅斯，從北方直攻基輔，的確是最短距離，但中間會經過車諾比核災現場，十分危險。他提到，因為該地Gamma射線的輻射值還是很高，若不小心踩到幾千毫西弗的土壤可能會出人命，諷刺普丁和幕僚團「一定沒有讀科學期刊，才訂出這麼危險的作戰計劃」。