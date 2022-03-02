財政部關務署基隆關表示，近來有民眾反映「EZ WAY 易利委」APP所顯示的稅費資訊與實際收取金額不同，部分民眾懷疑有海關稅款計算錯誤或業者溢收費用的情形。海關表示，該疑問大多是貨運業者於交遞貨物另收取手續費，形成稅費資訊不同。

基隆關進一步指出，民眾海外網購商品進口後，海關在APP上註明的稅費是我國進口關稅與營業稅等資訊；但等到業者實際送貨給民眾時，業者除了代收稅費以外，通常也會酌收物流手續費，這才導致兩種稅費霧煞煞的現況。

一般進口貨物如屬應稅者，須由進口人或其代理人收到海關核發的稅單並完納稅款後，貨物才得放行。

然而，因進口快遞貨物量甚大且有快速通關需求，進口人又經常為一般民眾，不熟悉貨物通關程序，有可能因繳稅延遲而影響貨物放行時效。

為避免此類情形發生，完稅價格在新台幣5萬元以下以簡易報單申報的進口快遞貨物，應納稅款均由快遞業者先行墊付，待貨物放行提領後，再委請貨運業者遞送貨物時一併向進口人收取代繳的稅費。

但多數貨運業者因代快遞業者回收稅款，會另外向進口人收取手續費，導致進口人實際支付的費用與APP顯示的稅額有所差異。

基隆關表示，當貨運業者交付進口貨物並收取費用時，如民眾之前已透過「EZ WAY 易利委」APP進行報關委任及申報內容的確認，即可透過該程式查詢應納稅款資訊。