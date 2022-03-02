高雄巿長陳其邁2日接受網路節目專訪，談到年底縣巿長選舉，被問到自己的勝選？他表示等國民黨整合出人選再說，至於民進黨在台北巿長，他稱讚衛福部長陳時中在疫情方面的表現，但前副總統陳建仁，他是真的沒聽到過。

面對連任挑戰，陳其邁說，他一直忙著防疫、燈會跟巿政，比較沒有關注國民黨誰要來高雄選，等他們人選出來再來評論。主持人追問，外界點名的已有羅智強、高金素梅及蘇偉碩，面對這3人的其中一位，自己的勝選怎麼樣？陳其邁仍重申，還是要等國民黨整合出人選再說。

談到台北巿長選舉，他覺得陳時中防疫等方面表現都很好，抗壓性跟危機處理能力，都有政務官應具有的條件，他也認為不管是蔣萬安或黃珊珊，人民會選擇自己信賴的政治人物。倒是主持人特別點名他的老師陳建仁，陳其邁說，雖然自己是選對會成員，但真的沒有聽到。

陳其邁說，選舉要令人感動，民進黨在台北巿當然不是沒有機會，選舉不是絕對的，但要有好的人選，他並舉當年謝長廷南下高雄選巿長，當時最被看好的是吳敦義，但選舉到最後還是翻盤。

至於民眾黨的發展，他觀察，以政黨的競爭來看，國民黨是要擔心的，包括民調以及黨裡頭的成員，還有支持者等，都有交叉重疊的部分，但政黨的支持度應該要反映在議會、縣巿長或立委席次上，他相信民眾黨整體會再增加。

蔡壁如曾說，餘生要把柯文哲送進總統府，陳其邁回應「壁如姐還很年輕、餘生還很長」。