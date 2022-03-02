【每日必看】28歲護理師砍殺57歲牙醫 妻驚知真相崩潰痛哭 @中天新聞 20220301

北市文山區萬盛街，1日下午2時許發生一起相差29歲的「父女戀」情殺案，28歲曾女揮刀刺死57歲呂姓牙醫，曾女也自戕送醫，據悉曾女在醫院清醒後，呼喊情郎的名字。為了這段不倫戀，曾女還去念護理系，目前仍有學生身份，但苦等多年得不到名分，攜刀上門談判釀成悲劇。

28歲曾女1日帶著事先準備好的刀子，在呂家門口守候，呂男出門準備騎車去診所，2人發生爭執，曾女拿出料理刀朝呂男胸、腹猛刺2刀，呂男當場失去生命跡象，曾女則持刀自戕，身上多處刀傷，也送醫救治。呂男因左胸主動脈遭刺破，內出血併發氣胸及血胸不治。

據ETtoday新聞雲報導，曾女揮刀自殘，經緊急手術救回一命，她在醫院清醒後，得知呂男被自己殺死，還不斷呼喊男友的名字。

據了解，曾女為了呂男還曾考取某護理大學，目前還在某學院護理學系就讀，仍有學生身分。但呂男始終不願為她放棄家庭，曾女苦等多年仍無名分，去年甚至傳出對呂男施暴，呂男還報警求助。