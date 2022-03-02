大學學測成績出爐，桃園市新興高中再傳捷報，成績亮麗，四科59級分2位、58級分2位、57級分以上10位、54級分以上35位，預估10位同學可達醫學系、35位可達台大錄取標準。

今年大學學測題目偏難，尤其數A，號稱史上最難，頂標只有10級分，但新興高中仍有4位同學達到最高15滿級分！達到頂標人數也有38位；其他各科也有多人滿級分與達到頂標。

自然組四科59級分的學生游惠晴從小隨父親派駐國外，在國中之前幾乎沒有在台灣讀書的經驗，所以小學畢業返台時非常迷惘，後來透過入學考加入新興國際中小學，並直升新興高中，六年一貫的學習，非常感謝學校提供最優質的學習環境，讓她在新興國中部及新興高中部都能有最棒的學習及成長，在老師用心教學、辛勤指導下，同學間也彼此良性競爭鼓舞激勵，終於考出佳績！而多元的選修課程引發她對程式語言的好奇，融合對數學的熱忱，立定想讀資訊工程系的志向。

58級分的李翊丞，國中會考4A，毅然選擇直升新興高中，現在考出佳績，證明當初的抉擇正確！新興高中總校長魏宏恩表示，新興高中重視六年一貫，直升高中部學生逐年增加，這次考出57級分以上同學80％都來自國中部直升，其他從一般公校入學新興高中的同學，經過3年老師的教導與自己的努力，也都能在大學學測考出亮麗成績。