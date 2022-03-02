台灣咾咕嶼協會利用千餘個海廢在環島公路打造「拉美島事件」圖騰藝術牆，盼藉人文視角將遊客帶往陸域，減輕海域乘載壓力。（謝佳潾攝）

台灣咾咕嶼協會利用千餘個海廢在環島公路打造「拉美島事件」圖騰藝術牆，盼藉人文視角將遊客帶往陸域，減輕海域乘載壓力。（謝佳潾攝）

台灣咾咕嶼協會利用千餘個海廢在環島公路打造「拉美島事件」圖騰藝術牆，盼藉人文視角將遊客帶往陸域，減輕海域乘載壓力。（謝佳潾攝）

台灣咾咕嶼協會利用千餘個海廢在環島公路打造「拉美島事件」圖騰藝術牆，盼藉人文視角將遊客帶往陸域，減輕海域乘載壓力。（謝佳潾攝）

台灣咾咕嶼協會利用千餘個海廢在環島公路打造「拉美島事件」圖騰藝術牆，盼藉人文視角將遊客帶往陸域，減輕海域乘載壓力。（謝佳潾攝）

近年屏東離島小琉球遊客暴增，帶來錢潮但也傷害生態，潮間帶的生物多樣性甚至大銳減，為此，台灣咾咕嶼協會利用千餘個海廢在環島公路打造「拉美島事件」圖騰藝術牆，盼藉人文視角將遊客帶往陸域，減輕水域乘載壓力。

台灣咾咕嶼協會理事長蔡俊吉指出，遊客到小琉球幾乎都是玩水、看海龜，導致潮間帶的乘載壓力過大，依中央大學的研究可看出，光是肚仔坪潮間帶的生物多樣性，在近5年內就銳減8成，目前只剩下海膽跟海參可看，協會長年關心海洋生態，對此狀況很不捨。

蔡俊吉說，曾有朋友問他，小琉球除了水域遊憩外，還能玩什麼？這令他聯想到，小琉球的導覽員幾乎以介紹生物、植物為主，很少有人文導覽，但小琉球並非是憑空出現的地方，它也有自己的歷史故事，且值得大家知曉。

為此，蔡俊吉與團隊討論後，決定用海廢在環島公路打造講述「拉美島事件」的藝術牆，除讓遊客重新認識小琉球外，也適時地將大家從水域帶往陸域，減少潮間帶的踩踏，並盼大家能一起注重自己腳下的土地與環境，就像先人熱愛土地般。

蔡俊吉介紹，400年前，小琉球被稱作「拉美島」，島上住有一群馬卡道平埔族人，但卻遭荷蘭東印度公司有組織性的攻擊，期間族人為自衛而躲進天然洞窟內，不料遭到對手以煙燻、斷糧的策略，堅持數日後多數人難逃一死，魂斷洞窟，而這也就是烏鬼洞的由來。

為呈現這段歷史，蔡俊吉與團隊將平常淨灘蒐集到的海廢當材料，在環島公路近烏鬼洞處，以911個海廢浙江浮球及476個瓶蓋，打造出長10公尺、寬1.8公尺的「拉美島事件」創作藝術牆，且有別於大家對小琉球滿是海洋風格的印象，這次是以古文明圖騰的方式呈現。

此外，蔡俊吉也與多家民宿業者合作，協助訓練人文相關的導覽員，讓藝術牆不是佇立在那而已，而是有人介紹，進而廣為人知。

「很期待！」陳姓民宿業者說，小琉球的遊客雖然很多，但也害怕有天大家會對看海龜膩了、或是生態破壞光了，所以有另種觀光發展也不錯，小琉球推觀光確實不能侷限在水域遊憩上。