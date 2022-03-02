阿里山國家森林遊樂區是全台18個森林遊樂區中唯一有居民長住的遊樂區，共有中正村、中山村及香林村三村居民至今仍居住在此，嘉義林管處為增加遊客到園區旅遊的深度，2020年起委託台灣生態旅遊協會，招募阿里山在地居民參與培訓，歷經2年，90多位參加居民中有31位通過考核，未來將由「在地人說在地事」讓大家對阿里山有更深的認識。

嘉義林管處處長張岱指出，為讓更多阿里山在地人參與園區內的公共事務，成立社區付費解說隊，透過預約解說，讓在地人說在地事，將經過考據的阿里山文史分享給民眾。

張岱說，解說員經過56小時基礎訓練、162小時的進階訓練加上帶隊解說、實習等400多小時共2年時間的訓練，2日正式授證，預計5月開始試營運，歡迎大家來阿里山進行深度旅遊，體驗在地人有溫度的解說導覽服務。

解說員們更申請設立嘉義縣阿里山生態旅遊協會，作為遊樂區長期發展付費解說導覽及生態旅遊服務的媒介，未來除園區解說服務水準提升外，參與的解說員們也能增加收入。

阿里山生態旅遊協會理事長吳志靖說，遊樂區面積有1400多公頃，現在很多遊客是當日來回或過一夜，但其實有更多不同面向的阿里山可以認識，土生土長的在地居民經過阿里山人文歷史、天文氣象、動植物自然生態與林業鐵路等培訓，除讓在地人更了解家鄉，未來到園區的遊客也能更深入認識阿里山，增加遊客留在阿里山的時間，增進在地店家收益。