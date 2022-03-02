每個人居住需求不同，小宅也有一定市場，就有網友上網分享一間超狂建案廣告，文案主打是外遇者首選，買下來養愛人兼顧賺租金，不僅引起網友熱議，連房產專欄作家也直呼這文案太有才了。

一名網友在臉書粉專「靠北建商2.0」發文，分享從臉書看到一則建案廣告，文案毫不掩飾表達「小三宅」的定位，「你有情人我有房」、「送情人一座我們的秘密基地」、「偷情開房間落伍了！買套房24H隨你開」、「精打細算，養愛人兼顧賺租金」，讓原PO看了都好奇建案位置在哪裡。

網友分享一間建案廣告主打「偷情用」，引起網友熱議，連房產專家也大讚文案太有梗。（圖／翻攝臉書粉專靠北建商2.0）

貼文引起網友們紛紛留言，笑說廣告訴求十分清楚明確，「這還不被買爆⋯」、「這馬上完銷吧」、「這隔音工班不好做...」、「牆厚30公分」、「這建案無敵了吧」、「管理費一定很高，含封口費」、「這行銷的非常好」、「賣方走頭無路？」

房產專欄作家「地產秘密客Ting & Sam」也注意到這篇建案廣告，在臉書發文指出，小三宅在市場已行之有年，但大張旗鼓、直接表明偷情用的，這案子還真是第一個，不禁讚嘆「寫出這文案的人真的是太有才了」。

「地產秘密客Ting & Sam」表示，這類小宅有3大特點，包括地段要便利、坪數不會太大、一定要有物業管理，因為大老闆仍有成本考量，更要防止正宮長驅直入抓猴的風險。Ting & Sam也透露該建案位於湖口，據說一大堆人私訊問價格，大家要看清楚只有賣房，沒有賣人。