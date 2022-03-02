桃園市長鄭文燦2日主持市政會議時宣布，市府將聘任世界客家博覽會執行長蔣絜安為12職等市府顧問，繼續推動世界客家博覽會地方館、世界館以及跨縣市、海外客家團體聯繫等事務，原大溪區長陳嘉聰則轉任市府參事，原職由市府工務局副局長陳聖義接任。

蔣絜安是知名客籍作家「台灣文學之母」鍾肇政的媳婦，2014年鄭文燦當選桃園市長後，延攬出任客家事務局長，直到2018年行政院內閣改組，不分區立委Kolas Yotaka接任行政院發言人，蔣絜安遞補進入立院成為不分區立法委員，在2020大選時，民進黨徵召參選平鎮龍潭選區的立法委員，最終以4000餘票差距落敗。

蔣絜安在當客家事務局長任內積極向中央爭取預算、推動客家活動，讓桃園成為客委會主委李永得口中「客家城市的典範」，鄭文燦說，蔣絜安在市府客家事務局長、立法委員任內，都積極推動世界客家博覽會，與世界客家博覽會的關係非常密切，希望聘任她為12職等市府顧問，繼續推動世界客家博覽會地方館、世界館以及跨縣市、海外客家團體聯繫等事務。

鄭文燦也提到，原大溪區長陳嘉聰是資深公務員，為桃園市的各項發展與建設盡心盡力，希望他轉任參事後，能為桃園鄉親做更多事。至於接任大溪區長的陳聖義，曾任工務局養工處長、工務局副局長等職務，推動許多道路開闢等重要工程，讓市府獲得許多工程的金質獎肯定。