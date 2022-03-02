大聯盟勞資談判失敗之後，美媒報導有很多球員對聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）不滿。就在曼佛雷德2日準備宣布例行賽縮水的時候，他被發現上台前居然還在笑。天使投手羅倫佐（Michael Lorenzen）推文寫道：「搞不懂他現在為什麼還笑得出來，真是令人驚訝。」

大都會投手梅伊（Trevor May）在IG live說：「（曼佛雷德）你到底想怎樣？我認為我們彼此欠缺理解，也不關心彼此的動機，這樣很難達成協議。我們想要讓球隊用賺來的錢去贏得比賽，因為現在的球隊沒有這麼做。」

太空人投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr）批評資方漠視球迷，談判中途資方一度沉寂6個星期，最後強硬回絕球員工會的提議，毫無談判誠意。

有球迷質疑球員太貪婪，麥卡勒斯推文回應：「這是我們的球賽，我們熱愛球賽。我們只不過是要求一點公平對待，為那些支撐著比賽的年輕球員著想。這有什麼不合理的嗎？像是要求CBT（豪華稅門檻）跟著營收一起提高？保護年輕一輩的球員？我真的被搞糊塗了。」

小熊隊投手史卓曼（Marcus Stroman）直接高喊要曼佛雷德滾蛋，他推文說：「曼佛雷德必須下台。很訝異這些人造成所有問題，還繼續滿口謊言。」其實比起球員，損失更大的可能是球團的一般職員工，他們的收入遠比不上球員，難以承受例行賽縮水的損失。