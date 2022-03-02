俄羅斯入侵烏克蘭進入第7天，克里姆林宮今天表示，俄國代表團準備好繼續和談，但不清楚烏克蘭官員會不會現身。烏方則說正在考慮進一步談判，但會談需要有「實質議程」。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「我方代表團會準備好繼續談判。」他還說，莫斯科代表團預計談判會在今天晚間重啟。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天被問及第2輪談判的日期時告訴路透社：「目前正在討論。需要實質議程。」

俄烏兩國2月28日舉行首輪會談，但未獲得具體結果，會後雙方表示，將在幾天內再度會談。俄羅斯塔斯社（TASS）昨天報導，俄方人士透露，第2輪會談將於2日舉行。

但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天表示，俄羅斯必須先停止轟炸烏克蘭城市，有關停戰的有意義談判才有可能展開。