全台掀起彩繪牆熱，新北中和烘爐地南山福德宮也跟風，去年11月起將單色牆面換上有鳥居、湯屋等日式風格濃郁的彩繪牆，成為烘爐地最新的拍照打卡景點，不少民眾大呼畫風精緻可愛，不過也有民眾認為跟台味廟宇不搭，對此，廟方回應，每人見解不同，如民眾反應不佳，之後會再更換其他畫風牆面。

烘爐地總幹事游輝文表示，當初覺得停車場的灰黑色牆面太單調，擱置在那有點可惜，加上內部有新想法，因此決定彩繪牆面，以吸引年輕族群前來打卡，指彩繪牆走日風是設計師規畫的，另還搭配可愛的烘爐地站等公車巴士等造景，營造到烘爐地輕旅行的概念。

游輝文並舉例，像前往烘爐地山路上的6隻巨型恐龍模型，也是因山坡地有些空曠，單純放置做造景，當時也很多人批評，質疑為何不放龍、鳳、烏龜這些吉祥物，因恐龍感覺比較西方，但他認為每人見解不同，恐龍模型雖一度有爭議，但一晃眼也在烘爐地20多年了。如今已是不少民眾拍攝趣味照的打卡點。

4日就是土地公生日，南山福德宮擁有北台灣最大尊的土地公，是北部最為知名的土地公廟，最出名的就是「子錢換錢母」的習俗，民眾拜完正殿後，可繞到後方的石窟小廟許願、換錢母，求得錢母後，再摸摸土地公的鬍鬚、手杖、金元寶，藉此招來財運。