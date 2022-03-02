嘉義市番仔溝公園位於垂楊大橋下，市府研擬評估招商的可行性。（廖素慧攝）

嘉義市文化公園去年以OT方式招標，出租給北歐名牌家具IKEA行動商店進駐半年，市府證實業者續約至今年8月，市府也擬在番仔溝、北香湖公園招商，有議員認為市府應做長遠規畫，修訂自治條例讓公園管理法治化更周延。

嘉義市政府去年依《政府採購法》辦理勞務委託招標，IKEA得標而租用嘉義市文化公園文化路側的諸羅印象廣場，以貨櫃屋組成「行動商店」進駐自去年9月間開幕營運，半年租約到期。

市府建設處副處長羅資政指出，IKEA租用的營運期間為2021年8月9日至今年2月8日，第1階段半年租約到期後，日前已續約自今年2月9日至8月8日，2階段租期合計為1年。

市府建設處表示，市府初步研擬比照IKEA的模式，依《公園管理自治條例》、《嘉義市公園認養及委託經營管理辦法》，評估公園委託經營管理的可行性，目前有北香湖公園、番仔溝公園在進行評估，原則上委外單位應是專業團隊、法人或機構，營運內容要與周邊商圈有市場區隔性。

市議員戴寧表示，IKEA續約，樂見其成，更盼市府有長遠規畫，促成廠商長駐嘉義市永續營運，才能創造更多就業機會，且更有助於嘉義市發展成為雲嘉南區的消費中心。

市議員鄭光宏認為，IKEA可能考量疫情影響而續約，來持續對雲嘉南地區市場的消費力試水溫，近年來國內外大集團關注南部市場，陸續南下投資，對南部發展有助益，如最近台南三井開幕就是指標。

但鄭光宏指出，市府若對公園委外招商營運有長遠規畫，應先研擬修訂《公園管理自治條例》及相關法規，才能讓法治化管理公園更周延。